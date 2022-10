x x

SARONNO – Nell’intesa giornata calcistica domenicale, il pari nel derby di serie D fra Caronnese e Varesina.

In Eccellenza, largo successo per l‘Ardor Lazzate a Giussano.

In Promozione sul neutro di Verano Brianza, per l’indisponibilità dello stadio saronnese dove il campo non è ancora pronto dopo il recente rifacimento del manto erboso, il Fbc Saronno “in casa” nella quinta giornata di Promozione ha battuto 2-1 la matricola Baranzatese.

Sempre in Promozione, pesante sconfitta esterna dell’Aurora Uboldese battuta dagli Amici dello sport.

Brilla la neo-promossa Esperia Lomazzo, che ha espugnato il campo dell’ambizioso Meda.

Calcio Promozione: l’Esperia Lomazzo stende l’ambizioso Meda e fa un favore al Solaro Brilla l’Universal Solaro vincente in casa contro il Morazzone ed ora sola al comando della classifica di Promozione.

Nelle categorie inferiori, in Prima spiccano i successi di Rovellasca e Tradate.

Sempre in Prima categoria, l’Sc United in crescita ha battuto l’Asd Ceriano.

Calcio 1′ cat. B, sconfitta per un Ceriano sottotono contro Sc United In Seconda categoria, Cistellum sconfitta dalla capolista Antoniana, con qualche polemica.

Calcio 2′ cat X, grandi polemiche nella sconfitta del Cistellum contro l’Antoniana Sempre in Seconda categoria, Cogliatese corsara e pari Pro Juventute.

In Terza categoria, largo successo del Dal Pozzo.

Vittoria anche per il Misinto.

E per l’Amor sportiva.

03102022