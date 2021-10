x

x

SARONNO – Ieri Saronno ha ospitato la prima Criterium cittadino una corsa organizzata nell’ambito della Saronno bike weekend che ha trasformato una parte della città in un circuito e animato il centro con un villaggio di stand dedicato alle due ruote (QUI LA DIRETTA)

ORGANIZZAZIONE

Curato l’allestimento del traguardo partenza in via Milano e quello del palco in piazza Libertà dove si è tenuto il rituale del foglio firme. Annullata la gara femminile per assenza di partecipanti il primo via è stato alle 14,45 con una trentina di partecipanti mentre la seconda ha visto la presenza di 54 corridori per un totale di 21 squadre. Tanti gli addetti ai lavori e le autorità del mondo del ciclismo che hanno voluto essere presenti.

PERCORSO

I tre chilometri scelti come percorso hanno dato l’opportunità ai saronnesi di spostarsi lungo il tracciato, su cui sono stati anche posizionati delle protezioni in gommapiuma per proteggere i ciclisti, per godersi momenti diversi della gara dal passaggio in velocità sui rettilinei (via Caduti Liberazione e via Varese) alle curve a gomito apprezzatissime per la visuale quella del Municipio, dell’ex Telos e davanti a San Francesco. Molti anche gli appassionati che si sono concessi una visione dall’alto “sfruttando” il ponte della Vittoria in via Primo Maggio.

(tutti i video della gara)

RISULTATI

A vincere il primo Criterium di Saronno è stato lo scatenato Matteo Pinazzi della Biesse Arvedi. Per il ventenne di Parma una bellissima gara, con fuga a tre, poi raggiunto e poi a spuntarla al fotofinish nel gruppetto di corridori avanti a tutti gli altri nell’ultimio giro. Ha preceduto Matteo Fiaschi e Simone Piccolo, entrambi della agguerrita compagine della Viris Vigevano. In gara anche un saronnese Marco Ceriani della Pregnana che, reduce da un infortunio si è fermato poco prima del giro di boa dei 15 giri. Nella categoria “minore” e prima gara pomeridiana ha vinto l’argentino Omar Mendez che, da vero stakanovista, ha quindi partecipato anche alla successiva gara. La premiazione si è quindi svolta in piazza Libertà.

IL TRAFFICO

A partire delle 14,30 tutte le principali arterie esterne sono state paralizzate dal traffico. Decine di veicoli in coda in viale Lombardia ma anche arrivando da nord la situazione non è migliorata. Proteste e segnalazioni sono arrivate anche alla centrale operativa della polizia locale. A lamentarsi non solo gli automobilisti ma anche chi doveva prendere il treno che si è trovato rallentato nell’arrivo in stazione e in alcuni casi ha perso il treno.

per le foto si ringrazia Guido P. Rubino