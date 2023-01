x x

SARONNO – Non sono certo passate inosservate: il riferimento va alle scritte, molte a caratteri cubitali a tema anarchico, comparse sulle vetrine di molti istituti di credito ed assicurazioni nel centro cittadino di Saronno. Un blitz avvenuto nel corso della notte appena passata. In piazza Libertà è stata presa di mira Unicredit, due vetrine imbrattate; ai margini di piazza La Malfa l’agenzia di Generali, di fronte in piazza De Gasperi gli sconosciuti si sono scatenati su vetrine e sulla porta d’acciaio dell’ex Banca di Legnano (che in città è chiusa da parecchio tempo) e sulle vetrina accanto, sempre sotto i portici, di Banca Fideuram.

Bper super imbrattata

Vernice in quantità contro le vetrine di Bper, fra via Micca e via San Giuseppe, è stata imbrattata anche la porta a vetri del condominio dove si trova l’istituto di credito, forse per sbaglio scambiata per uno degli ingressi della banca.

Stencil ovunque

Con gli stencil sono state inoltre “impresse” ovunque, sempre con la vernice spray, le scritte “41 bis è tortura”: sotto i portici di corso Italia ed in quello di Oviesse in piazza Libertà, sulle colonne dei portici in piazza De Gasperi, sui muri accanto agli ingressi dei negozi in piazza Portici ed in molte altre aree del centro cittadino.

Anarchici per Alfredo

Le “motivazioni” del blitz sono “solidali” nei confronti di Alfredo Cospito, l’anarchico che sta scontando l’ergastolo per un attentato esplosivo alla caserma per allievi carabinieri di Fossano in Piemonte, episodio avvenuto nel 2006.

