GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lisa Molteni candidata per la lista Moratti alle elezioni regionali di domencia 12 e luneì 13 febbraio.

“C’è un profilo social molto ironico che racconta con la satira le avventure dei pendolari in Circumvesuviana. Eccolo: “Circumvesuviana, guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”. Divertente e geniale. Consigliamo ai pendolari di Trenord di prendere spunto per raccontare l’avventuroso viaggio verso Milano e ritorno per lavorare. Ogni giorno una sorpresa, una incognita. Qualcosa di simile è raccontanto nella pagina fb “Disservizio Trenord”. O da “Pendolari informati Trenord”, dove si legge:

“Uniamoci contro i disservizi trenord! Raccogliamo informazioni per prevenire i disagi che affliggono il pendolare negli ultimi mesi.

Conosci il tuo nemico e saprai sconfiggerlo! Creiamo una rete comune di informazioni che circolano e potremmo aggirare i disagi, scioperi, soppressioni e ritardi che ci impediscono di arrivare a lavoro, scuola, corso, evento, appuntamento in orario”. Ci rendiamo conto?

Oramai viaggiare è una rassegnazione – commenta Lisa Molteni, candidata per la provincia di Varese nella Lista Moratti -. Un viaggio nel tempo reale, non ferroviario di Trenord, nel racconto dei sopravvissuti del pendolarismo ci fa capire che una regione non può ambire a livelli di civiltà accettabili se i trasporti sono quelli che vengono subiti tutti i giorni da milioni di viaggiatori innocenti! Peraltro ancora non ha capito Regione Lombardia che Trenord non è solo un servizio per chi lavora ma è anche un volano ed un mezzo indispensabile per i turismo. Sì, il turismo. Parolona impronunciabile perché il servizio sembra tarato sui tempi e le esigenze di un tempo che era analogico. Oggi è digitale, vede, sceglie, agisce. Ma lo spostamento è una chimera. Turismo è enogastronomia, arte, cultura. Invece è attesa, ritardi, disagi. Rinuncia. Eppure la Svizzera è a 50 chilometri e poco più da piazzale Cadorna, epicentro del problema, con diramazioni in piazza Lombardia. Basterebbe copiare, per non sbagliare. Lombardi, resistete, ma dateci una mano a cambiare!”, conclude Molteni.

(foto: Molteni e Moratti)

