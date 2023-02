SARONNO – Lite tra colleghi, 43enne all’ospedale di Saronno.

Dopo il rinvio e tante polemiche è arrivato il momento del consiglio comunale che, convocato in seduta ordinaria e straordinaria, approverà il bilancio di previsione 2023-2025.

Con il menù “Se Saronno avesse il mare” nonna Marta e la nipote Lucrezia hanno partecipato alla programma di Real Time, Cortesie per gli ospiti. La puntata è andata in onda la scorsa settimana ed ha permesso agli spettatori di vedere alcuni scorci di Saronno come via Varese durante la presentazione della serata dal team saronnese dei tre giudici. Il format, infatti, vede sfidarsi due coppie che ospitano a turno a cena i tre giudici e gli avversarsi per mostrare la loro ospitalità e accoglienza.

Marciapiedi poco accessibili post cantiere per la fibra? Arriva il numero verde.

