SARONNO – Tra poche ore, precisamente venerdì 3 febbraio, ricorrerà San Biagio una giornata in cui, secondo la tradizione lombarda, si mangia il panettone avanzato dalle feste e benedetto-

Chi era San Biagio?

Era il vescovo della comunità di Sebaste in Armenia che si occupava anche della cura dei malati in qualità di medico. Guarì miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola benedicendolo. Per questo quando venne fatto santo fu dichiarato protettore della gola. La tradizione vuole infatti che, il giorno in cui lo si ricorda, ossia il 3 febbraio, a colazione si mangi una fetta del panettone natalizio avanzato. Un gesto che unito alla benedizione del panettone dovrebbe proteggere dai malanni dell’ultima parte dell’inverno proprio la gola. Un’usanza che nasce a Milano, patria del panettone, ma che rapidamente si è estesa a tutta la Lombardia.

Iniziativa Enpa

Ma c’è anche chi, pur volendo mantenere la tradizione, non ha in casa panettone avanzato dalle feste. In questo caso c’è Enpa che propone il tipico dolce milanese di Natale con un’offerta a partire da 3 euro. Sia nella versione con canditi sia senza. Un modo semplice per rispettare una tradizione, godersi un po’ di dolcezza e soprattutto fornire fondi che aiuteranno i quattro zampe in difficoltà. Enpa organizza anche la consegna a domicilio

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare il 3282137706

