SARONNO – Un viaggio di 3.200 chilometri, da Saronno al confine sud tra Turchia e Siria. Un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal terribile terremoto che ha distrutto intere città e mietuto migliaia di vittime: il Centro Islamico di Saronno ha organizzato una raccolta beni e materiali di prima necessità. Chiunque vorrà contribuire potrà consegnare in Via Grieg 44 o all’Arte del caffè in via Verdi 18 a Saronno vestiti invernali, dispositivi medici e cibo a lunga conservazione. La spedizione, di cui faranno parte anche dei professionisti sanitari, avrà inizio nella notte tra sabato 11 e domenica 12 direttamente dalla sede della comunità islamica saronnese. Il tempo a disposizione per donare è limitato ma ogni aiuto vale oro per chi non ha più niente se non la speranza. La comunità saronnese, generosa e disponibile, ha già fatto valere il proprio supporto.

Per ulteriori informazioni scrivere alla pagina del Centro Islamico o chiamare 320.4006576

