di EZIO MOTTERLE

Sta per compiere cent’anni ma cresce ancora la storica Autostrada dei laghi. Nel settembre 2024 la Milano-Varese celebrerà il secolo di vita. Ma già alla fine della prossima estate diventerà la prima autostrada italiana ad avere un tratto a cinque corsie per carreggiata, quello compreso tra Milano Nord e il bivio con la Lainate-Como-Chiasso, circa quattro chilometri e mezzo, già realizzati al 70%. Si lavora intanto anche all’altro “capolinea”, quello che porta la A8 verso il centro di Varese, dove si sta costruendo la nuova maxi-rotatoria di largo Flaiano. L’Autolaghi in effetti, prima arteria al mondo concepita secondo il moderno concetto di autostrada, per poter accogliere cioè esclusivamente il traffico veicolare a pedaggio (tre i precedenti, in Usa e Germania, creati però in origine anche per utilizzi diversi), termina formalmente qualche chilometro prima della città giardino e prosegue come statale 707 fino in centro, causando rallentamenti che i lavori in corso – con forti disagi per il traffico in arrivo da sud – dovrebbero contribuire ad eliminare. Resterà comunque per sempre incompiuto il secondo lotto di un progetto pensato negli anni Settanta per unire l’A8 a viale Europa, la tangenziale ovest interna di Varese, con prosecuzione verso il Lago Maggiore. Soluzione realizzata per metà con un raddoppio parziale (vedasi la corsia sospesa a mezz’aria all’altezza del Ponte di Loreto) oggi impossibile da completare per le varie infrastrutture che si sono succedute negli anni sul territorio. Difficile insomma a questo punto, per Varese, sottrarsi senza un intervento radicale al fortissimo flusso veicolare in arrivo da Milano, benché “frenato” dagli ultimi interventi sulla viabilità della zona. Intanto la Milano Laghi, arricchita da varie connessioni, accresce la sua rilevanza come asse portante del traffico: basti pensare che nel tratto che sarà presto percorribile a cinque corsie transitano in media 120mila veicoli al giorno, con picchi di 150mila. Chi l’avrebbe mai detto, un secolo fa (l’autostrada nella tratta originaria da Milano a Varese fu inaugurata il 21 settembre 1924 alla presenza del re Vittorio Emanuele III) quando in tutta Italia ne circolavano, complessivamente, meno di centomila.