SARONNO – “E‘ ufficiale, il nostro centro sportivo Matteotti è centro Coni!” A dare la buona notizia i dirigenti del Fbc Saronno; la struttura sportiva di via Sampietro è infatti la casa del settore giovanile del club calcistico e dove si allena anche la prima squadra, prima in classifica in Promozione. Dopo gli interventi di ristemazione degli ultimi mesi, il rifacimento dell’impianto di illuminazione di recente e l’adesione del Fbc Saronno al progetto del Coni, il Comitato olimpico nazionale, per fare crescire gli spazi per lo sport giovanile, è arrivata dunque anche questa importante “certificazione” e adesso c’è anche la targa sul cancello a testimoniarlo.

“Il progetto nasce 7 anni fa a livello nazionale e vanta più di 50 centri attivati in Italia – aveva spiegato Marco Manzotti referente regionale dei centri Coni per la Lombardia in un recente incontro con gli “addetti ai lavori” allo stadio di Saronno – ora ci stiamo focalizzando soprattutto sulla qualità, anche dal punto di vista dei tecnici, per offrire un servizio sempre migliore”. Ma in cosa consiste esattamente? “Il progetto consiste nello sviluppare l’attività motoria nella sua completezza. Tramite diverse sedute di allenamento con tecnici che lavoreranno direttamente sul campo. Tramite l’Fbc siamo riusciti a raggruppare diverse società del territorio, da qui iniziamo la nostra attività quest’anno sperando sia sempre più coinvolgente”.

