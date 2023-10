SARONNO – In occasione del quarto anniversario dell’apertura la residente Ulivo di via Caronni, gestita dalla cooperativa Rembrandt, ha organizzato per gli ospiti una escursione a San Fedele d’Intelvi alla baita osteria dell’alpe.

Tutti gli ospiti hanno gustato in abbondanza i piatti tipici dai pizzoccheri alla polenta taragna annaffiati da un generoso vino rosso.

I partecipanti, dal più giovane un 67enne alla veterana 92enne, si sono ritenuti soddisfatti di questa gita inserita nelle attività quotidiane che propongono incontri nelle sale comuni o in giardino a secondo del tempo con tè e biscotti.

Ma non solo. Nel mese di giugno è stata organizzata una cena in giardino e prossimamente sempre in giardino si terrà una castagnata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione