ORIGGIO – UBOLDO – GERENZANO – CARONNO PERTUSELLA – CISLAGO Martedì 31 ottobre si è conclusa la presidenza di Rachele Grassi alla guida del Did il distretto Antiche Brughiere che comprende tutti i comuni del Saronnese.

Ecco la sua missiva di saluto agli associati

Dopo quattro anni trascorsi con voi nel DID è arrivato il momento per me di intraprendere nuove esperienze.

Ho rassegnato le dimissioni dalla mia carica di Presidente e quale manager di distretto.

In questo momento desidero fare a tutti voi i miei ringraziamenti per la crescita personale e professionale che ho acquisito lavorando insieme a molti di voi.

Sono stati anni in cui si sono spese grandi energie collaborando con passione per eventi, progetti e attività.

Ho avuto il piacere di incontrare e conoscere molte persone, di collaborare con voi commercianti, con le Amministrazioni e i loro uffici, con le proloco, i fornitori e tante persone interessate al miglioramento e al bene dei nostri paesi.

Posso dirvi che termino il mio mandato con molta soddisfazione grazie a voi. Mi avete sostenuto ed alimentato nelle progettualità che abbiamo realizzato e anche in quelle che non si sono potute realizzare.

Come sapete ho a cuore in particolare il progetto delle “Vetrine illuminate” strumento per la promozione delle attività commerciali attraverso la riapertura dei negozi sfitti e la rivitalizzazione dei centri urbani.

Questo progetto ci ha consentito di ottenere il contributo di 630.000,00€ del bando di Regione Lombardia 2022-2024 e sono certa che la nuova guida del DID proseguirà, con il vostro supporto, nelle fasi programmate per dare il giusto rilievo al progetto stesso.

Vi invito ad avvicinarvi ai bandi che sono un ottimo strumento per sostenere gli investimenti: Non lasciatevi intimorire dal poco tempo a disposizione o da qualche aspetto burocratico.

Mi auguro di avere occasione di incontrarci nuovamente e vi ringrazio ancora per questi anni insieme!

