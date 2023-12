Sport

SARONNO – E’ finito 1-1 il derby di categoria juniores, nel campionato regionale di Fascia A, sabato al centro sportivo Matteotti di via Sampietro fra Fbc Saronno e Universal Solaro: per i biancocelesti un autogol, mentre per i solaresi ha segnato Turchetto.

Batosta esterna per la Caronnese travolta 6-1 dal Verbano, si è giocato allo stadio di Cedratello a Gallarate, il gol della bandiera per i rossoblù l’ha firmato Russo.

In classifica, alla 13′ giornata, guida la Solbiatese con 36 punti, ha già fatto il vuoto alle spalle considerato con la seconda – il Morazzone – è a 28 punti. Fbc Saronno quinto a 21 punto come la Rhodense, segue l’Universal Solaro con 16 punti. La Caronnese ha 13 punti.

(foto Andrea Elli: alcune fasi del derby fra Fbc Saronno e Universal Solaro di categoria juniores, disputato sabato scorso al centro sportivo Matteotti di Saronno)

