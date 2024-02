n la Virtus Cermenate in un derby che varrà la Coppa Lombardia. Data e luogo (campo neutro) sono ancora da definire. SARONNO – L’altra sera al Palabasiglio l’Az Robur Saronno ha giocato una partita egregia, distribuendo punti e minutaggio nella semifinale con Milano3, e ora si giocheranno il trofeo co

In merito alla semifinale, buonissima prestazione a Basiglio, con allungo maturato dal secondo quarto grazie alla solita costanza offensiva del gruppo tirato da Gabriele Pellegrini (alla fine 24 a tabellino) e strappo decisivo grazie alla difesa del terzo quarto. I ragazzi saronnesi prendono vantaggio con il tiro dalla distanza e controllano andando regolarmente in lunetta. In doppia cifra salgono anche Ugolini e Motta. Il finale è di 70-82. Questo il tabellino della sfida di semifinale col Milano 3. Saronno ha schierato Mariani 1, Ugolini 14, Negri 2, Quinti 6, De Capitani 7, Nasini 8, Pellegrini 24, Romanò 9, Motta 11, Figini All. Biffi, De Piccoli, Bettoni.

La finalissima della Coppa Lombardia 2024 si giocherà dunque in data e luogo da definirsi come detto con la Virtus Cermenate, uscita vincitrice dalla semifinale con Wiz Legnano.