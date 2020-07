SARONNO – Bomba d’acqua di questa mattina su Saronno, allagato anche il palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Cristoforo Colombo: quando sono arrivati sul posto, nelle scorse ore, i volontari che gestiscono la struttura di proprietà parrocchiale hanno trovato una coltre d’acqua sui pavimenti del piano interrato, dove si trovano spogliatoi, bar ed uffici. Sono immediatamente iniziate le opere di asciugatura e sistemazione.

Sul posto, per un sopralluogo, è accorso anche il padrone di casa, ovvero il prevosto di Saronno, monsignor Armando Cattaneo, che ha incontrato l’assessore comunale all’Ambiente, Gianpietro Guglianone, arrivato a sua volta nei pressi del centro giovanile per verificare la situazione dopo la caduta di una grossa pianta, che dal cortile interno del centro giovanile è finita su recinzione e strada nella adiacente via Don Volpi, sul posto i vigili del fuoco.

(foto: il prevosto monsignor Armando Cattaneo con l’assessore Gianpietro Guaglianone; ed il piano interrato del centro giovanile allagato)

24072020