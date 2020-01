ROVELLASCA – “Questa mattina l’Amministrazione comunale di Rovellasca ha premiato i cittadini che si sono distinti in attività sportive… e quattro di loro sono del Basket Rovello. Si tratta di Simone Sgobbi, Simone Cattaneo, Davide Rampoldi e Andrea Galbusera, che fanno parte della squadra Under 18, che ha conquistato il campionato regionale. “Grandi ragazzi, orgogliosi di voi!” dicono i dirigenti del Basket Rovello.

La formazione maggiore rovellese è in questa stagione approdata al campionato di C Gold, nel quale dopo una partenza a razzo veleggia ora in zona di centro-classifica, in bilico fra la zona playoff e quella playout. Un asso duro per tutte le formazioni sinora incontrate. Classifica: Lissone e Hydrotherm Busto Arsizio 22 punti, Gallarate, Imo Robur Saronno 20, Aurora Desio 18, Team Battaglia 16, Legnano e Rovello 12, Nervianese, 7 Laghi e Cantù 10, Cermenate e Busnago 6, Arcisate 4, Carpe Diem 2.

(foto di gruppo per i premiati lunedì mattina a Rovellasca; fra essi anche quattro giocatori U18 del Basket Rovello)

06012020