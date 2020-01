COGLIATE – Nuovo palasport, si è conclusa la procedura di gara e adesso aprirà il cantiere.

A dare la buona notizia è il sindaco Andrea Basilico: “Lunedì 30 dicembre si è conclusa la procedura di gara per la realizzazione della nuova palestra, nel giro di poche settimane inizieranno i lavori” riferisce il primo cittadino cogliatese. Che anche alla luce dei molti interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che si sono svolti in paese in queste ultime settimane, si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: “Un buon anno anche ai visionari che continuano a parlare a vanvera, noi andiamo avanti a fare i fatti e a mantenere le promesse”. Tra le opere di questi giorni, la sostituzione della caldaia alle scuole elementari, che consentirà di riscaldare meglio gli ambienti scolastici ed allo stesso tempo di ottenere dei risparmi energetici.

(foto: il rendering del futuro palazzetto dello sport-palestra destinato a sorgere a Cogliate)

07012020