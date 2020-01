SARONNO – Inquinamento alle stelle, la situazione in tutta la Lombardia – Saronno compreso – rimane critica mentre non sono attese piogge nei prossimi giorni. E Ambiente Saronno onlus rilancia iil commento della presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto. A livello di polveri sottili (Pm10) gli ultimi rilievi di Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, fanno riferimento ad una media giornaliera di 71 microgrammi al metro cubo, contro un valore limite di 50. I dati fanno riferimento alla giornata di ieri.

“Per combattere lo smog servono misure più coraggiose, soprattutto per quanto riguarda il blocco dei veicoli più inquinanti e la riduzione delle emissioni in atmosfera da parte degli edifici. Il 2020 si apre con livelli di smog già decisamente troppo elevati e complice un meteo privo di precipitazioni e vento, per altri giorni continueremo a respirare polveri sottili oltre i livelli consentiti dalla normativa” rilevano da Legambiente.

(foto: non sono solo le auto che causano i problemi di inquinamento che si registrano in tutta la Lombardia)

