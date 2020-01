SARONNO – Inquinamento boom: a quota 94, e cioè 94 microgrammi per metro cubo di Pm 10, le polveri sottili, non si era mai arrivati in questo pur pessimo (per la qualità dell’aria) inizio di 2020. Un record tutt’altro che invidiabile, raggiunto l’altro ieri, 15 gennaio. E non è il picco ma la media giornaliera: questo emerge dalle rilevazioni di cittadine di Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente.

Com’è andata negli ultimi 10 giorni di smog a Saronno? Lunedì 6 gennaio è stato uno dei due giorni nei quali si è rimasti sotto al valore limite di 50: 43.

Martedì 7 gennaio 61

Mercoledì 8 gennaio 71

Giovedì 9 gennaio 62

Venerdì 10 gennaio 56

Sabato 11 gennaio 54

Domenica 12 gennaio 44

Lunedì 13 gennaio 66

Martedì 14 gennaio 77

Mercoledì 15 gennaio 94

Uno scenario di “aria cattiva” che riguarda una buona fetta della Lombardia. A Saronno proprio oggi, venerdì, è previsto il falò che chiuderà la sagra di Sant’Antonio, per Ambiente Saronno onlus uno spunto di riflessione sul problema.

(foto: code nel sottopasso di via I maggio a Saronno)

17012020