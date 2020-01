SARONNO – Una mattonella alzata e pericolosa per i passanti e pure per le vetture, l’arrivo del cartello per mettere in guardia chi passa, anche in auto. E poi basta: in via da oltre quindici giorni si attende un intervento risolutivo, che per il momento non c’è stato.

Anzi, il cartello stradale che indica il pericolo, costituisce a sua volta una “insedia” per chi passata, in una strada della zona a traffico limitato, in pieno centro, dove comunque c’è sempre un certo andirivieni, non fosse per le vetture dei residenti e per i furgoni che entrano per le consegne ai negozi del quartieri. “Un piccolo intervento, che d’altra parte attende da due settimane d’essere eseguito – Michele Castelli di Onda italiana si rende portavoce della perplessità degli abitanti in zona – Sistemare tutto richiederà al massimo un’ora di lavoro!”

(foto: cartello e pavimentazione rialzata in via Taverna, un problema per pedoni ed auto)

