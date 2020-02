Tampona auto senza patente e scappa: beccato e multato dalla polizia

SOLARO – Ha tamponato un’auto parcheggiata, ne ha completamente divelto il paraurti e non si è fermato nemmeno per controllare i danni, ma la Polizia Locale, attraverso le immagini della videosorveglianza, l’ha seguito praticamente fino a casa per costringerlo a rifondere i danni attraverso l’assicurazione. In tutto questo, non aveva nemmeno la patente valida, visto che gli era scaduta un paio d’anni prima. È successo al parcheggio sulla Saronno-Monza all’altezza della rotatoria di Introini. Un uomo di 48 anni residente in paese, che aveva preso in prestito l’auto della madre, ha tamponato una Opel praticamente nuova parcheggiata regolarmente negli stalli di sosta. Gli agenti hanno seguito gli spostamenti del fuggitivo sino a rintracciarne la targa e successivamente il domicilio. L’automobilista è stato sanzionato per l’omissione di soccorso, la manovra con scarsa sicurezza e la mancanza della patente con quasi 300 euro di multe complessivamente. Si fosse fermato a compilare la costatazione amichevole probabilmente avrebbe evitato tutte queste sanzioni.

04022020