Giornata spreco alimentare, il sindaco di Solaro sostiene la Caritas

SOLARO – La giornata per lo spreco alimentare non passa inosservata al sindaco Nilde Moretti che ha visitato la sede della Caritas e ringraziato personalmente i volontari per tutto il lavoro e la collaborazione avviata con il comune per aiutare le famiglie attraverso i risparmi ottenuti dalle mense scolastiche. «Oggi è la giornata di prevenzione dello spreco alimentare e da sindaco – dice Moretti – il pensiero va alla Caritas ed ai suoi volontari che ogni giorno ci aiutano a recuperare le pietanze inutilizzate ed avanzate per destinarle alle famiglie bisognose. Il comune, in collaborazione con Electrolux, Sodexo e la stessa Caritas ha in corso una serie di iniziative proprio in questa direzione, ma è importante anche limitare gli sprechi nelle nostre case, nelle nostre famiglie. La riteniamo una tematica molto cara a questa amministrazione e in futuro ci impegneremo per consolidare il nostro rapporto con le aziende del territorio e la Caritas oltre che organizzare iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dello spreco alimentare».

05022020