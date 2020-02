SARONNO – “Imbarazzante quel che è successo ieri a Saronno, con la presenza di un personaggio di estrema destra che non dovrebbe trovare posto in un evento patrocinato dal Comune“: così Alberto Paleardi, esponente locale di Italia viva.

Prosegue Paleardi: “Elemento positivo la mobilitazione della città, che nel giro di pochissimo si è attivata per lanciare un preciso messaggio fuori da Villa Gianetti, Saronno non è fascista ed anche in questo caso è stato dimostrato dalle persone che si sono presentare per dire no! Una risposta della città civile. Mi è personalmente dispiaciuto l’intervento del sindaco Alessandro Fagioli, che forse ignorava chi esattamente fosse presente nella sala ma che a questo punto dovrebbe fornire pubblicamente spiegazioni riguardo alla sua adesione a questo evento”.

Su ilSaronno anche la dura presa di posizione della lista civica Tu@Saronno riguardo al convegno che si è tenuto martedì sera a Villa Gianetti.

(foto: Alberto Paleardi con Augusto Airoldi ed altri partecipanti al presidio di ieri sera)

