SARONNO – “Tre giorni di degrado risolti in meno di tre ore dopo la segnalazione dei cittadini: il degrado è un problema e la soluzione, accanto alla sensibilizzazione, è la tempestiva segnalazione dei cittadini agli uffici. E’ solo collaborando che possiamo ottenere affrontare il problema, giorno per giorno, ottimizzando le risorse a nostra disposizione”.

Sono le parole dell’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone che stamattina è sceso in campo in prima persona per un problema di degrado in città. “Un amico mi ha segnalato che su “Sei di Saronno se…” c’era una foto di rifiuti abbandonati sul passaggio pedonale di via Primo Maggio. Recuperata la foto, ho avvisato gli uffici e in tempo reale tutto è stato rimosso”.

L’assessore tira le somme: “La prima cosa positiva è la rimozione dei rifiuti, la seconda è la conferma ai cittadini che da parte dell’Amministrazione c’è l’impegno e la volontà di intervenire quindi segnalate sempre all’ufficio Ambiente o alla polizia locale le situazioni critiche in modo che si possa intervenire”.

21022020