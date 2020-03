Coronavirus, nuova giornata nera in Lombardia: +1280 persone positive

MILANO – Ancora un record di contagi, che “batte” quello di ieri: è la situazione del coronavirus in Lombardia, del quale ha parlato nella abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio, da Milano, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

L’assessore ha quindi aggiornato i dati dei contagi:

– i casi positivi sono 5469, ieri 4189 l’altro ieri 3420 e il giorno prima 2612.

– i deceduti 333, ieri 267, l’altro ieri 154 tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L’87 per cento ha più di 75 anni, l’11 per cento ne ha fra 65 e 74 e il 2 per cento fra 50 e 64 anni.

– i dimessi e trasferiti al domicilio 646, ieri 550 e l’altro ieri 524.

– in isolamento domiciliare 1248, ieri 756 e l’altro ieri 722.

– in terapia intensiva 440, ieri 399 e l’altro ieri 359.

– i ricoverati non in terapia intensiva 2.802, ieri 2217 e l’altro ieri erano 1661.

– i tamponi effettuati 20.135, ieri 18.534, l’altro ieri 15778.

Stubato il “paziente uno” – Gallera ha anche annunciato che “il paziente “uno” è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E’ stato cioè “stubato” in quanto ha iniziato a respirare autonomamente”.

