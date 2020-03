Coronavirus, Tosi: “Assurdo che qualcuno si impossessi delle iniziative dell’Amministrazione”

SARONNO – È stato segnalato da diversi cittadini che sta circolando sui social il volantino informativo con un importante servizio predisposto dall’Amministrazione comunale in maniera artefatta che sta generando una cattiva e sbagliata informazione. Il volantino in questione lo trovate in allegato.

Si ricorda e si raccomanda che qualora si decidesse nuovamente di pubblicizzare materiale informativo istituzionale, si deve rispettare la forma prevista.

Sul tema è intervento l’assessore ai Servizi Sociali, Gianangelo Tosi, che, insieme al Sindaco Fagioli, ha sviluppato il progetto in questione, la consegna a domicilio di farmaci e spesa per gli anziani non autosufficienti.

“Trovo assurdo che qualcuno abbia utilizzato una comunicazione istituzionale per farsi campagna elettorale. È triste vedere accanto ad un volantino di un servizio importante considerato soprattutto il difficile momento, il cosiddetto hashtag della campagna elettorale di Airoldi. Si tratta di un atteggiamento vergognoso. L’amministrazione, soprattutto nell’ultimo periodo, viene attaccata su tutto e poi gli stessi che criticano si impossessano delle nostre iniziative“.

