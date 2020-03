CARONNO PERTUSELLA – “Tutto i dati ci dicono che siamo ancora in crescendo coi contagi. Ieri mattina è arrivato il quarto decesso a Caronno per coronavirus. Al momento ci sono una ventina di persone ricoverate ed abbiamo 80 persone in osservazione/quarantena. Di queste molte mostrano di sintomi quindi ci sono segnali che i numeri cresceranno ancora”.

E’ il bilancio del sindaco Marco Giudici sulla situazione a Caronno Pertusella dove si registra il contagio più alto della provincia di Varese tanto che il primo cittadino parla apertamente di un vero e proprio focolaio. Giudici continua ad invitare i propri concittadini a restare a casa e a rispettare tutte le prescrizioni: “Ho chiuso i parchi perchè vicino ai giochi per bambini si creava aggregazione e se dovesse succedere anche al cimitero cittadino saremo costretti a chiudere anche lì”.

In contatto con i diversi soggetti, dalla Prefettura ai medici di famiglia, Giudici spiega che negli ultimi giorni hanno iniziato a mostrare i sintomi le persone contagiate dieci giorni fa: “Quindi questo ci fa presupporre che il picco l’avremo tra una settimana”.

15032020