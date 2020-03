SARONNO – La polizia locale “affina le armi” nei confronti di chi beve troppo e poi si mette al volante: con una spesa di poco meno di 500 euro si sta infatti procedendo ad una revisione e manutenzione l’etilometro in dotazione al comando di piazza Repubblica. Si tratta di un periodico “check” che è previsto per legge, perchè i dati forniti dall’apparecchio sia sempre attendibili e dunque del tutto “incontestabili”.

L’etilometro è in dotazione al comando di polizia urbana di Saronno viene utilizzato non solo per i “normali” controlli a campione ma anche in occasione di incidenti stradali di particolare rilevanza, ed ha valore legale. In base al suo risultato, i vigili possono procedere alla denuncia dell’automobilista, se ha esagerato con l’alcol e che allora viene deferito all’autorità giudiziaria, rischia la patente ed anche l’auto.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale saronnese impegnata nei periodici controlli stradali con l’uso dell’etilometro)

20032020