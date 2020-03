SARONNO – “Magari c’è qualcuno che cerca di aggirare le regole ed uscire quando non è necessario ma non dobbiamo dimenticare che ci sono tanti saronnesi che rispettano le regole e che ci sono anche tante persone che si muovono per motivi di lavoro, per garantire servizi essenziali”.

Sono le parole del sindaco Alessandro Fagioli che nella sua intervista mensile a Radiorizzonti ha fatto il punto della situazione del lockdown a Saronno.

“Quando ho tempo mi piace fare dei giri con la polizia locale, in città al parco nelle periferie della città, per vedere come si sta evolvendo la situazione. Devo dire che in linea generale i saronnesi sono disciplinati”.

I dati raccontano che ai varchi con le telecamere posti all’ingresso della città si è passati da 950 passaggi settimanali a 250 nell’arco di sette giorni.

E continua: “Mediamente la polizia locale esegue un centinaio di controlli giornalieri e nell’ultima settimana hanno sanzionato solo una decina di persone. Questo dato basta a raccontare quanto sia grande l’attenzione dei cittadini al blocco.

