COGLIATE – Aumentano le persone guarite e diminuiscono quelle in “osservazione”: è stato oggi il sindaco Andrea Basilico a fare il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus a Cogliate.

Posted by Comune di Cogliate on Tuesday, May 12, 2020

I numeri continuano anche se lentamente a salire – ha riepilogato Basilico – il dato “storico” è di 28 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. Aumento importante, però, dei dati delle persone che stanno guarendo o che sono guarite. I guariti sono 14, quindi il 50 per cento del totale; e ci sono 10 persone in attesa dell’esito tampone, a giorni. Insomma, la situazione sta migiiorando”. Ha proseguito il sindaco: “E’ anche calato in modo importante il numero dei cittadini che si trovano in sorveglianza preventiva, si è scesi ad una decina di persone ed anche questo è un elemento sicuramente molto positivo”.

Basilico ha tra l’altro annunciato che “da mercoledì riapre il cimitero, anticipiamo l’apertura cercando di sfruttare il “meteo”: è previsto brutto tempo sino a domenica, quindi apriamo prima contando che il maltempo consenta di diluire l’afflusso evitando assembramenti, l’apertura era prevista lunedì prossimo”.

