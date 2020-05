SARONNO – Sono i tanti lutti alla casa di riposo Sant’Agnese di via Frua la triste notizia della giornata di martedì a Saronno, riguardo all’emergenza coronavirus. I responsabili della struttura hanno, come sempre, informato i concittadini della situazione, 11 sinora i decessi fra gli anziani ospiti, e lutto anche per un impiegato della struttura.

Il tutto in una giornata che sul fronte dei contagi ha visto salire parecchio i numeri del Varesotto (ma perchè nel database sono stati inseriti anche dati risalenti ad inizio mese) mentre in zona ci sono stati solo due nuovi casi, a Rovello Porro e Saronno.

Per la seconda tranche degli aiuti alimentari, a Saronno sono ora in arrivo i buoni spesa.

Calcio amatoriale, parte da Saronno e dalla Lokomotiv una iniziativa per incrementare la sicurezza.

Intanto il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva ha chiesto la “patente di immunità” per chi è guarito dal virus.

13052020