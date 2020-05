SARONNO – “I negozi sono l’anima del commercio dei nostri centri cittadini e vanno sostenuti ora più che mai. Sono sempre stati al servizio del cittadino fornendo beni e assistenza e, talvolta, anche supporto morale.” Così inizia il presidente Ascom Andrea Busnelli raccontando ultima iniziativa dell’associazione di categoria: “Ritengo che i commercianti del saronnese abbiamo dimostrato in questo periodo di pandemia la vera determinazione e tenacia che contraddistingue un imprenditore. I commercianti non si sono mai arresi e, anzi, si sono da subito attivati per far fronte alle molteplici richieste della cittadinanza in ogni modo a loro consentito: dalle consegne a domicilio all’e-commerce. È per questo motivo che ritengo importante da parte dei consumatori contraccambiare i commercianti sostenendoli in questa fase di ripresa, continuando a fare acquisti nei loro negozi.”

“Questa iniziativa, promossa da Confcommercio Ascom Saronno, è stata condivisa dai Distretti del Commercio con patrocino della Amministrazioni Comunali. Ritengo che da parte dei Sindaci questo è un messaggio pro-attivo con cui comprendono e supportano l’importanza del commercio di vicinato.”

La campagna di sensibilizzazione intitolata “#ripartiAMOdalSARONNESE” ha un chiaro obiettivo: sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato che sono l’anima del territorio e contribuiscono alla crescita sociale di una città.