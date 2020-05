UBOLDO – Qualche momento di apprensione ma poi tutto è finito per il meglio: il riferimento va a quanto è successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Ceriani ad Uboldo. E’ la strada che dalla periferia saronnese porta in centro, ed il fatto è accaduto all’area del parco comunale, un bimbo di 12 anni è caduto dalla bici e per soccorrerlo è intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Le condizioni del piccolo sono comunque apparse tranquillizzanti, è stato trasporto all’ospedale di Rho per ulteriori accertamenti e per essere medicato.

Due interventi invece oggi delle ambulanze a Saronno: alle 10 ed alle 14 sono accorse le ambulanze, rispettivamente, di Croce rossa e Croce azzurra di Caronno Petusella in via Balaguer ed in via Fratelli Cervi, a causa di malori. Nel primo caso, a stare male un pensionati di 71 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Rho in condizioni comunque non preoccupanti; nel secondo di un 46enne che si è poi ripreso e non è stato necessario portarlo in ospedale.

(foto archivio)

