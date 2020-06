[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Tanta voglia di uscire di casa, dopo il lockdown per l’emergenza coronavirus, ma niente ressa nel sabato sera saronnese.

Dopo l’acquazzone del tardo pomeriggio sono stati soprattutto i giovani ad uscire di casa per una passeggiata nelle vie centrali, nella zona pedonale. Anche se molti bar e gelaterie hanno chiuso molto presto: una movida piuttosto sottotono in città, complice anche per la mancanza di eventi anche per l’emergenza coronavirus.

Aspetto positivo i tavolini dei bar e dei ristoranti aperti e che si sono “proiettati all’esterno”, nelle piazza e nelle strade, per “assolvere” alle esigenze del distanziamento contro la diffusione del virus, e che hanno contribuito ad animare e rendere più vivibile il centro cittadino.

Tanto voglia di socialità, nota negativa il progressivo “rilassamento” e minor rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie. Ovvero, mascherina questa sconosciuta: se è vero che molti anzi quasi tutti se la mettono al collo, anche nel sabato sera saronnese sono sempre meno quelli che la indossano correttamente coprendosi naso e bocca.

(foto: una immagine del sabato sera nel centro di Saronno)

27062020