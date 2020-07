SOLARO / LIMBIATE – Anche nelle Groane notizie buone riguardo all’emergenza coronavirus, fra Solaro, Ceriano Laghetto, Limbiate e dintorni nelle ultime quarantotto ore non si sono registrati nuovi casi positivi al coronavitus.

Ecco il quadro della situazione, con le località della zona ed il numero di contagi complessivi dall’inizio della pandemia:

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 34

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 225

Limbiate 198

Barlassina 46

L’ultimo caso nelle Groane si era verificato un paio di giorni fa a Cogliate. In zona Saronno e Saronnese +1 a causa di un nuovo caso a Gerenzano.

Risalita dei contagi da coronavirus oggi in tutta la Lombardia (+119), non ne è esente il Varesotto (con un +5) e la Brianza (che fa segnare un +6), che assieme superato i dieci nuovi casi, mentre nel comasco se ne è registrato solo uno. A guidare la salita, comunque, sono il Milanese e le province di Bergamo, Mantova e Brescia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

