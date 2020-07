UBOLDO / SARONNO – La notizia del venerdì è stata sicuramente quella che ha visto, alle 5 del mattino, il centro di Uboldo riempirsi di carabinieri, per una operazione antidroga che ha portato all’arresto di nove persone.

Fra i fermati ad Uboldo anche un noto “influencer” presente nel mondo della musica giovanile e sui social.

Ex Parma, a Saronno il consiglio comunale approva il progetto di recupero dell’area dismessa che una volta ospitava la fabbrica delle casseforti.

Coronavirus, si sono concentrati soprattutto nella Bergamasca, i nuovi casi positivi al coronavirus che sono stati riscontrati ieri in Lombardia. Mentre in zona se ne registrano decisamente pochi: +5 nel Comasco, +3 in Brianza e +3 che fanno invece riferimento al Varesotto. In Lombardia +135 nuovi casi, secondo i dati appena diffusi dalle autorità regionali.

A Limbiate la polizia locale ha denunciato uno straniero senza documenti e con a carico un ordine di rimpatrio che non aveva rispettato.

11072020