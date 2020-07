SARONNO – Sono ufficiali le date delle elezioni amministrative 2020 che nel saronnese coinvolgono i comuni di Saronno e Origgio. Come comunicato dal decreto ministeriale, uscito negli ultimi mesi come indiscrezione, le date ufficiali stabilite per le votazioni dei candidati saranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Ovviamente per il comune di Saronno è prevista la data del ballottaggio che si terrà martedì 4 e mercoledì 5 ottobre.

Malgrado non ci fosse ancora certezza della data la campagna elettorale in città è ormai iniziata da tempo. I candidati che hanno iniziato la loro corsa verso la fascia tricolore di primo cittadino di Saronno sono al momento 5. Il primo a scendere in campo è stato Augusto Airoldi che è sostenuto dal Pd dalla lista civica [email protected] e dalla civica Augusto Airoldi sindaco, confermata anche la candidatura del sindaco uscente Alessandro Fagioli ed anche quella di Pierluigi Gilli sostenuto dalla civica Con Saronno – Gilli sindaco e con Italia Viva, Azione! e PiùEuropa. Unica donna, per il momento, Novella Ciceroni sostenuta da lista civica Obiettivo Saronno. Solo settimana scorsa la discesa in campo di Luca Longinotti candidato del Movimento 5 stelle.

16072020