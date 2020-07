SARONNO – Ambulanza e carabinieri questa sera in via Sampietro nbei pressi della rotonda all’incrocio con via Parma per la caduta di un motociclista: erano le 20.45 quando è stato dato l’allarme da alcuni passanti. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari dell’Arma ed una autolettiga della Croce d’Argento: il malcapitato, un uomo di 42 anni, ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato trasportato all’ospedale cittadini di piazza Borella, non risulta comunque in pericolo di vita.

I tutori dell’ordine hanno raccolto alcune testimonianze e si stanno adesso occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Molte le persone che si sono fermate per capire cosa stesse accadendo, via Parma è sicuramente una delle arterie più trafficate della città.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso alla rotatoria fra via Sampietro e via Parma per un incidente stradale. Si tratta di uno dei punto più trafficati alla periferia di Saronno)

29072020