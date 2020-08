SARONNO – Il Fbc Saronno presenta così la riconferma di Alessandro Bonizzi: “Prelevato dalla scuola calcio aldini, dopo un anno in serie D ad Olginate, tante le esperienze tra eccellenza e promozione l ultima delle quali con vittoria play off con la maglia della rhodense prima di passare a titolo definitivo, la passata stagione, in maglia bianco azzurra dove ha saltato solo una partita per squalifica, rinnova con noi Alessandro Bonizzi classe 1997 mediano”.

E’ uno dei giocatori che ha dato la disponibilità di restare al Fbc Saronno in qualunque categoria la squadra biancoceleste si troverà a militare. Sulla carta, come secondo in classifica al momento dello stop dei campionati per l’emergenza coronavirus, la formazione saronnese sarebbe confermata in Prima categoria ma è stata presentata richiesta di ripescaggio, che ha ottime possibilità di essere accolta. Sempre che, ovviamente, si “liberino” dei posti. Il Saronno, comunque, si sta attrezzando per essere protagonista e c’è anche l’hashtag, #PromozioneOnoIoResto. Nei giorni scorsi l’annuncio di un arrivo importante in casa saronnese, quello dell’albanese Amadio Gjonaj, ex nazionale under 17 della nazionale del suo Paese di origine; confermati gli esperti Paolo Stevanin, ed anche Iacovelli e Carrafiello; oltre ai giovani Puzziferri, Vanzulli, Bonfrate e Legnani. Nelle scorse ore anche l’annuncio dell’arrivo del giovane attaccante Marocco proveniente dalla juniores nazionale della Caronnese. E’ arrivato anche il centrocampista Ballabio. E’ rimasto anche Bernello.

(foto: con la maglia del Fbc Saronno, il calciatore Alessandro Bonizzi)

04082020