SARONNO – Proseguono gli incontri con il candidato sindaco Pierluigi Gilli (Con Saronno, Italia via, Azione, + Europa). Dopo le partecipate riunioni scorse, giovedì 6 agosto alle 21.30 nel Gilli point nella galleria di corso Italia saranno diversi i temi.

Qui la diretta di Giulia Ariti

Nel corso della serata ci sarà un’introduzione del programma e la discussione dello stesso, si passerà alla presentazione delle liste e dei candidati.Ma, visti gli scenari ormai delineati, ci sarà posto per una valutazione politica della situazione attuale. Punto della situazione anche sugli ultimi avvenimenti cittadini: dalle scuole nel periodo non solo del post Covid ma delle manutenzioni scarse, agli spazi per lo studio, passando per la gestione delle grandi problematiche cittadine e le variazioni di bilancio. Un excursus su ciò che sta accadendo, ma che sicuramente pregiudicherà l’azione amministrativa di chi avrà l’onore e onere di guidare la città nel prossimo quinquennio.