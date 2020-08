SARONNO – “Rimaniamo perplessi dall’ennesimo comunicato della pseudo-lista Saronno Popolare che per la seconda volta in pochi giorni ci invita a rivedere le nostre alleanze e la nostra linea politica. Pseudo in quanto ad oggi agli elettori saronnesi ancora non è dato sapere chi li stia consigliando su chi votare alle prossime elezioni amministrative di settembre”.

Inizia così la nota di Fratelli d’Italia in risposta a Saronno Popolare la lista civica di centrodestra che, ha scelto di sostenere il candidato sindaco Pierluigi Gilli annunciandolo in un nota diffusa nel weekend.

“Siamo sempre propensi ad ascoltare i consigli che ci vengono dati, così come siamo sempre stati abituati ad ascoltare tutte le proposte arrivate dalla cittadinanza saronnese. E dopo aver letto con interesse i loro suggerimenti ci permettiamo di rispondere che forse necessitano di un piccolo ripasso in materia di politica: individuare infatti in un candidato appoggiato da partiti collocati a sinistra il baluardo naturale dell’elettorato di centrodestra suona più che grottesco.

Forse è solamente sfuggito loro che tale candidato sindaco è sostenuto da Italia Viva, Azione e +Europa, forze che da sempre si sono collocate decisamente verso sinistra. Senza andare troppo lontano nel tempo rivangando le battaglie a favore della liberalizzazione delle droghe o le lotte totalmente in antitesi con i valori tradizionali del centro destra ricordiamo ad esempio la linea della leader di uno di questi partiti durante il periodo di lockdown nazionale in cui dichiarava testualmente “Con il Covid (…) si apre un’opportunità per l’immigrazione: adesso o mai più” invocando l’arrivo sempre più corposo di manodopera straniera da sfruttare nel nostro Paese. Oppure la crociata a favore dello ius soli portata avanti dall’allora partito del leader di un’altra formazione che sostiene il candidato sindaco dipinto come “portatore dei valori di centrodestra”.

Non crediamo proprio che l’elettorato saronnese che si riconosce in determinati valori possa comunque farsi indirizzare in base al comunicato di un’anonima lista civica, sappiamo che lo stesso ha le idee molto più chiare di questi signori che ad oggi sembra siano più interessati a guardare in casa altrui che in casa loro e ai quali Saronno spera presto di poter dare un volto”

09082020