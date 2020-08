CERIANO LAGHETTO – Ceriano Laghetto anche stavolta sta battendo tutti, i nuovi banchi anci-covid per le scuole locali sono già stati trovati dagli amministratori comunali, che ora ne suggeriscono l’adozione.

Sull’argomento si soffermano il sindaco Roberto Crippa ed il vicesindaco Dante Cattaneo, che stanno seguendo i vari interventi per garantire il mese prossimo la ripresa scolastica con la maggior sicurezza possibile, ieri in visita ad una impresa del settore degli arredamenti scolastici, a Giussano. “In questa azienda che è un gioiello della nostra Brianza, eccellenza per gli arredi scolastici, siamo andati per vedere come vengono prodotti i banchi, le sedie e le pareti mobili usati dai nostri scolari. Se il ministro dell’istruzione, Azzolina, il commissario Arcuri e compagnia bella avessero avuto l’umiltà di confrontarsi e toccare con mano queste realtà, forse si sarebbero evitati i discorsi sui banchi con rotelle, gabbie di plexiglas, lezioni nei bed & breakfast e classi spezzatino!”

