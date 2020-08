SARONNO / TRADATE / VARESE – I nuovi casi positivi al coronavirus ieri, in zona, sono stati registrati a Tradate, Gallarate e Varese mentre Saronno non è stata interessata, lo stesso dicasi per Caronno Pertusella ed i principali centri delle vicine Groane.

Ecco il riepilogo con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia (tra parentesi l’eventuale variazione dal giorno prima):

Saronno 247

Caronno Pertusella 107

Tradate 131 (130)

Varese 330 (329)

Busto Arsizio 415

Gallarate 274 (273)

Cesano Maderno 231

Limbiate 204

“Solo” +110 nuovi contagi, ma il numero dei tamponi effettuati è stato sensibilmente inferiore rispetto agli ultimi giorni. Ieri per il covid in Lombardia si è registrato un decesso. Aumentati anche ieri guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio.contagi, ma il numero dei tamponi effettuati è stato sensibilmente inferiore rispetto agli ultimi giorni. Ieri per il covid in Lombardia si è registrato un decesso.

