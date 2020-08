Airoldi: “Si, senza riserve, all’appello per un patto per l’ospedale”

SARONNO – “Valuto molto positivamente l’appello lanciato da Leonardo Calzeroni, candidato Sindaco per Turate. Il futuro dell’ospedale di Saronno è un aspetto cruciale che va ad incidere sulla qualità della vita di 180.000 cittadini del saronnese e non solo”.

Inizia così il candidato sindaco Augusto Airoldi quando risponde all’appello arrivato a tutti i candidati dalla vicina Turate.

Le risposte fino ad ora arrivate da Regione Lombardia sono sconfortanti: qualche finanziamento, (a prevalente sanatoria di mancate messe a norma richieste dalla legge) come nello stile di questa amministrazione regionale in periodo pre-elettorale, ma nessuna reale risposta sul futuro del nosocomio.

L’appello Calzeroni, rivolto ai futuri sindaci, indipendentemente dalla loro collocazione politica, ha inoltre il pregio di superare la frammentazione che, in campagna elettorale, rischia di trasformare anche un obiettivo comune come il futuro dell’Ospedale, in materia di competizione politica.

Nel mio programma elettorale la difesa dell’Ospedale è un punto qualificante, grazie anche all’appoggio in Consiglio regionale del gruppo del Partito Democratico.

SI quindi senza riserve all’appello Calzeroni, con una avvertenza: cercare da subito la più stretta collaborazione con il Comitato per la difesa dell’Ospedale di Saronno che da anni si batte con costanza e competenza per il medesimo obiettivo.