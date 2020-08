SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno sul fronte della scuola e sull’incontro organizzato dalla coalizione Airoldi sindaco.

“Apprendiamo che a parlare di scuola a Saronno ci saranno i vip della politica, gente che si fa vedere solo in tempo di elezioni e poi scompare. A Saronno non servono nomi altisonanti, serve prendere il toro per le corna e lavorare.

Al più tardi il 14 Settembre inizierà l’anno scolastico 2020/2021 e sappiamo già che a Saronno gran parte delle scuole riapriranno “a metà”: orario ridotto, niente mensa, niente lezioni pomeridiane, niente pre e post scuola. Questo per le prime due settimane e dalla terza settimana in poi è ancora tutto da definire. La situazione di incertezza è causata dallo stato della pandemia per Covid-19 e la necessità di rispettare le normative sul distanziamento sociale.

Per garantire un anno scolastico, con il monte ore previsto dal Ministero dell’Istruzione, servono spazi aggiuntivi adeguati per la didattica: gli Enti Comunali, per le scuole fino alla secondaria di primo grado, e le Province, per le secondarie di secondo grado, sono state chiamate dal Ministero ad agire in prima linea, in quanto responsabili dell’edilizia scolastica, e a collaborare con i Dirigenti scolastici per garantire la riapertura e lo svolgimento dell’anno scolastico in sicurezza.

Cosa sappiamo noi cittadini e genitori di quello che succederà realmente a Saronno dal 14 settembre?

In Luglio il personale tecnico dell’amministrazione comunale, sollecitato e accompagnato dai Dirigenti scolastici, ha svolto i sopralluoghi nelle scuole dei tre Istituti Comprensivi saronnesi per rilevare le esigenze di ogni plesso, già individuate a Giugno dalle analisi svolte dai gruppi di lavoro costituiti all’interno delle scuole. Quello che sappiamo è che le richieste avanzate dai Dirigenti scolastici non sono state accettate. Il motivo? La mancanza di risorse economiche.

A tal proposito agli inizi di Luglio avevo personalmente sollecitato l’Amministrazione Comunale a partecipare alla semplice richiesta di fondi europei per “adeguamento spazi e aule” tramite un bando per l’ammontare di 130.000 euro che, grazie alla proroga della data di scadenza, ha permesso al comune di procedere ottenendo queste risorse. La domanda sorge spontanea: come verranno utilizzati questi fondi nei plessi dei tre istituti comprensivi? L’Amministrazione comunale ha programmato gli interventi necessari per adeguare gli spazi? Questi spazi saranno pronti per il primo giorno di scuola? Le notizie che provengono dalle scuole è che tutto è fermo.

Il personale scolastico e soprattutto i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno il diritto di riprendere il loro percorso formativo, interrotto improvvisamente a fine Febbraio, perché la scuola ha un valore inestimabile per il futuro del paese. E poi non ci dimentichiamo le difficoltà e le fatiche dei genitori nella gestione di questi scenari.

Sono passati sei mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria: ritengo che ci sia stato il tempo per pensare, progettare, pianificare e realizzare gli interventi necessari per garantire agli studenti di svolgere un anno scolastico 2020/2021 degno del suo nome e senza compromessi. La mia squadra dei candidati consiglieri comunali ed io attendiamo speranzosi risposte e azioni concrete dall’attuale amministrazione.