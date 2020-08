Gazebo, incontri nei quartieri e con Braga e Alfieri: campagna “on the road” per Airoldi

SARONNO – Un ricco calendario di appuntamenti per il candidato sindaco Augusto Airoldi che dopo il tour nei quartiere riparte con una serie di iniziate la propria campagna elettorale.

Ma andiamo con ordine partendo al weekend con la presenza in piazza: sabato 29 agosto gazebo in centro (9.30 – 12.30 | 16 – 19) e domenica 30 agosto ancora in centro (9.30 – 12.30) con un gazebo in Santuario (9.30 – 12.30).

Lunedì 31 agosto si terrà l’incontro alle 18 piazza Libertà con i senatori Pd Simona Malpezzi e Alessandro Alfieri: sul tema “Scuola ripartire in sicurezza”.

Martedì 1 settembre incontro di quartiere Cascina Colombara alle 18.30 in via Puccini 41 (piazzetta Cascina Colombara).

Mercoledì 2 settembre incontro al mercato dalle 8 alle 12.

Giovedì 3 settembre tour e incontro di quartiere al Santuario alle 20.30 in via Santuario 9 (piazza Caduti).

Venerdì 4 settembre incontro alle 18 in piazza Libertà con la deputata PD Chiara Braga: “Città sostenibili”

Sabato 5 settembre gazebo in centro (9.30 – 12.30 e 16- 19)

Domenica 6 settembre triplo appuntamento: gazebo in centro (9.30 – 12.30) gazebo Prealpi (9.30 – 12.30) + gazebo Cassina Ferrara (9.30 – 12.30).