Countdown elettorale: -20 al voto Ciceroni presenta il programma nella domenica dei gazebo

SARONNO – Protagonista della domenica sono i gazebo anche se il maxi temporale della mattinata e gli scrosci del pomeriggio creano qualche problema.

Sfrutta la domenica di calma Novella Ciceroni per lanciare con la propria lista civica indipendente Obiettivo Saronno lancia il proprio programma per il rilancio di Saronno

Guarda avanti anche la coalizione Airoldi sindaco che annuncia l’incontro con Lia Quartapelle

Satira

bimbediFagio: da Futurama lo spunto per ironizzare sulla prosopopea di Tosi, una stoccata per Giuseppe Anselmo e due meme per i gazebo domenicali

bimbidiPiergi: Airoldi in versiore marinaio, Silighini spia di sua maestà e un amarcord sulla vittoria di Fagioli (in versione Fantozzi) del 2015

Fatichi a tenere il passo con le notizie elettorali? Ogni mattina ilSaronno riassume proposte, polemiche, spunti ed eventi per iniziare la giornata informati e “sul pezzo”. L’appuntamento, che prevede anche un excursus sulla satira su instagram, è alle 7 in home, per l’intera giornata nello speciale elezioni e sulla pagina Facebook de ilSaronno. Avete domande curiosità o spunti da segnalare? Scriveteci nel commenti, a [email protected] oppure chiamateci al 3496068062.