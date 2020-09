SARONNO – “Ieri l’assessore Gallera ha tentato di dare una risposta ai 5 quesiti che avevamo posto sul destino del nostro Ospedale. Come era prevedibile, dal ministro della sanità lombarda si è udito di tutto salvo che precisi impegni volti alla restituzione dell’Ospedale cittadino alla sua efficienza che pure, tante volte, aveva costituito motivo d’ orgoglio per tutti noi.”.

Sono le parole di Alessandro Papa e Giuseppe Calderazzo, entrambi candidati della lista del Pd, che hanno posto una serie di domande all’ospite di Forza Italia a Villa Gianetti.

“L’assessore Gallera, come prevedibile, ha puntato il dito contro i tagli alle spese sanitarie che dal 2012 hanno limitato gli investimenti ed ha evidenziato come la poca attrattività dell’ospedale impedisca di avere un organico di personale sanitario che consenta di tenere aperte le varie specialità.

Ci consenta di dissentire, caro assessore Gallera. Intanto la poca attrattività dell’ospedale, quand’anche sussistente, non è qualcosa che cade dal cielo, ma è frutto di ben precise scelte politiche.

LA POCA ATTRATTIVITA’ DELL’OSPEDALE DI SARONNO

E ci spieghiamo. Se negli anni si decide di privilegiare le mega strutture quali i nosocomi di Busto/Gallarate, è evidente che le strutture minori, come quella di Saronno, cadranno a pezzi ed i medici (e forse anche gli operatori sanitari) vorranno fuggire via.

Poi, come si pensa di attrarre medici presso l’Ospedale di Saronno quando si propongono contratti a termine di poco più di un anno (a gennaio 2020 sono andati deserti i bandi di assunzione, a tempo determinato, per un anno o poco più per Ortopedia e Chirurgia d’urgenza)? Come si fa a chiedere ad un professionista di prestare la propria opera per poco più di un anno senza una prospettiva professionale per il futuro? In quale struttura poi? In quella di Saronno dove si attendono importanti lavori di ristrutturazione almeno dal 2013? Qual è quel medico (poco sano d’intelletto) che accetterebbe tali condizioni?

QUANDO L’OSPEDALE ERA UN’ECCELLENZA

Eppure ci sono stati altri tempi, caro assessore, che l’Ospedale di Saronno era un centro di eccellenza di tutta la Lombardia. C’era Cardiologia, c’era Ortopedia che, insieme a Busto, era all’avanguardia per la chirurgia dell’anca. Ancora nel novembre del 2013 (non proprio tanti anni fa) fu eseguito nel nostro ospedale uno dei primi interventi in termo ablazione delle metastasi tumorali sulla colonna vertebrale che nemmeno al Besta avrebbero potuto far di meglio! Cosa è successo dal 2013 ad oggi? Come è potuto accadere che l’attrattività dell’Ospedale di Saronno sia caduta così in basso da non riuscire ad assumere neppure un medico di fresca specializzazione?

INVESTIMENTI NON SPESI

Non ci venga a fare, caro Gallera, la solita tiritera dei tagli alle spese sanitarie.

Noi qui a Saronno stiamo ancora aspettando che vengano finalmente spesi ben 12 milioni di Euro deliberati già dal 2014 per opere indifferibili di riattazione e messa a norma, per la costruzione di nuove sale operatorie e per la tanto sospirata Tac. Non ci venga a fare i soliti peana sui tagli alla spesa dopo che avete stanziato ben 11 milioni di Euro per il nuovo reparto COVID che vedremo, se va bene, tra due anni e mezzo!

RESPINTO L’EMENDAMENTO ASTUTI

Non si lamenti caro assessore Gallera della limitazione dei fondi da destinare all’ospedale di Saronno dopo che avete respinto l’emendamento Astuti (PD) all’assestamento di bilancio che avrebbe portato altri 12 milioni di euro per la riqualificazione di Cardiologia, Anestesia e Rianimazione.

State riducendo il nostro Ospedale ad una parvenza di struttura sanitaria dove le specialità chirurgiche di Chirurgia generale, Ortopedia, Urologia, ORL, Oculistica sono state spostate al quarto piano del Padiglione verde e ridotte a 16 posti letto complessivi con un’unica sala operatoria disponibile. Eppure, appena vent’anni fa, i letti disponibili per la degenza erano 575 con 17 posti letto per il day hospital (fonte Varese Focus – anno 2000)! Un’enormità rispetto ad oggi!

E’ giunto il momento di cambiare direzione e riprenderci il nostro ospedale!

Iniziamo a cambiare chi ci amministra!