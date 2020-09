SARONNO – “Ormai ci siamo, da questa sera saremo nei quartieri di Saronno per trascorrere 5 serate con i cittadini”. Sono le parole di M5s Saronno che lanciano un nuovo momento della loro campagna.

“Non vediamo l’ora di confrontarci con loro e di pensare a come possiamo davvero cambiare e modernizzare la nostra città.

Abbiamo tante cose da raccontare sul nostro programma e vogliamo ascoltare tutte le opinioni e istanze sulle problematiche dei nostri quartieri.

Noi del M5S abbiamo una visione di futuro diversa da chi in questi anni ha rappresentato la vecchia politica. Ci batteremo per far prevalere le nostre idee, al servizio dei cittadini e con il loro aiuto, supportando le imprese e rilanciando i territori.

Martedì 8 settembre ore 20:30 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗜𝗡𝗔 𝗙𝗘𝗥𝗥𝗔𝗥𝗔 Parco Via Einstein

Mercoledì 9 settembre ore 20:30 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗨𝗔𝗥𝗜𝗢 Piazzale Santuario

Giovedì 10 settembre ore 20:30 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗘𝗢𝗧𝗧𝗜 Parco Via Leonardo Da Vinci

Martedì 15 settembre ore 20:30 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗡𝗔 𝗣𝗔𝗖𝗜𝗦 Via Biffi (Stadio Comunale)

Mercoledì 16 settembre ore 20:30 𝗣𝗥𝗘𝗔𝗟𝗣𝗜 Parco degli Alpini