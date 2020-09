La lista Airoldi sindaco si presenta: diretta

SARONNO – Martedì 8 settembre alle 20.45 all’auditorium della scuola media Aldo Moro, i candidati della lista civica Airoldi Sindaco incontrano la città.

Ecco la diretta de ilSaronno

“Sarà l’occasione per conoscerci e condividere la nostra idea di città e le proposte per migliorare Saronno, confluite nel programma del candidato sindaco Augusto Airoldi, che sarà con noi martedì sera.

Il nostro contributo alla stesura del programma è stato orientato a trovare soluzioni per rendere Saronno più attrattiva, armonica, aperta, agile e allargata; in sintesi per rilanciare la città, sfruttando le sue potenzialità, i suoi punti di forza e ripartire. Insieme, perché pensiamo che il primo compito dell’amministrazione sia mettersi in relazione con chi a Saronno vive e opera favorendo l’azione sinergica di associazioni, commercianti e imprenditori.

Infine: lista nuova, presentazione nuova. Non aspettatevi, quindi il consueto elenco, magari un po’ barboso, di 24 autopresentazioni. Ma interviste, domande e risposte e naturalmente un adeguato accompagnamento musicale. Prenotate quindi per tempo la vostra partecipazione: i posti disponibili sono limitato dalle direttive Covd19. Vi aspettiamo!