SARONNO – “Saronno è diventata la mia città perché me ne sono innamorata. Sono consapevole delle sue potenzialità, della sua bellezza ma anche di come abbia bisogno di essere rilanciata. Sono commercialista e ho ben presente quante e quali siano le difficoltà delle imprese e del commercio in genere. Credo fortemente che con Augusto Airoldi e il PD di Saronno si possa lavorare affinché Saronno riparta”.

Inizia così la nota di Giulia Mazzoldi candidata nella lista Pd a sostegno di Augusto Airoldi.

“E’ bella, a misura d’uomo, ad un passo da Milano e può diventare un ottimo punto di riferimento per i giovani in cerca di lavoro e per tutte le attività produttive. Per questa ragione è importante una revisione della mobilità urbana con la riduzione del traffico di attraversamento, l’incremento della sicurezza stradale, percorsi ciclo-pedonali e servizio pubblico a chiamata in alcune fasce orarie. E’ urgente e fondamentale la costituzione di tavoli di lavoro e tecnici con le associazioni di categoria, le realtà imprenditoriali e l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per vagliare i bandi europei, regionali o di altro genere al fine di reperire i fondi necessari alla realizzazione dei progetti per Saronno. Grazie al dialogo costante è espressa volontà di Augusto Airoldi e del PD di Saronno, introdurre il bilancio partecipativo, col quale una quota di bilancio del Comune sarà assegnato alla gestione diretta dei cittadini affinché possano interagire concretamente con la cosa pubblica. Insieme possiamo far sì che Saronno cresca, sviluppando tutte le sue potenzialità: questa è la ragione per la quale ho creduto di dovermi impegnare in prima persona mettendo a servizio di questa città che è diventata la mia casa, dove posso esprimere la mia passione, la mia professionalità e il mio impegno politico.